دنماركي وأصوله فلسطينية.. فرج عامر يكشف عن مهاجم الأهلي الجديد

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن مهاجم الأهلي الجديد خلال الميركاتو الشتوي.

وكتب فرج عامر، عبر فيسبوك، “وسام ابو علي مهاجم الأهلي الجديد دنماركي الجنسية ومن أصول فلسطينية وسوف يقيد في الدوري المصري كلاعب فلسطيني له نفس حقوق والتزامات اللاعب المصري".

وأضاف فرج عامر "وسام افضل لاعب في الدوري السويدي هذا العام وأحرز ١٠ أهداف، وصنع هدفا في ١٦ مباراة ، ومثل الدنمارك في منتخب الشباب وعمره ٢٤ سنة”.

ويلتقي النادي الأهلي، فريق فيوتشر، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، في نهائي كأس السوبر المصري، وسط غيابات مؤثرة في الفريق الأحمر، أهمها الشناوي حارس المرمى الأول للأهلي ومنتخب مصر، وكذلك ياسر إبراهيم المدافع الدولي.