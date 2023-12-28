4 أسباب خفية لـ آلام أسفل الظهر.. تعرف عليها

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة آلام أسفل الظهر ويرجع ذلك لعددة أسباب.

أسباب آلان أسفل الظهر

كشف موقع “هيلثي” عن بعض الأسباب الشائعة لآلام أسفل الظهر يمكن أن تتطلب اهتمامًا طبيًا، قد تشمل هذه الأسباب:

1. آلام العضلات والتوتر: قد ينتج التوتر العضلي والتشنجات في العضلات عن الجلوس لفترات طويلة، أو القيام بأنشطة مجهدة للظهر. يمكن أن تساعد التمارين التمددية وتحسين الوضعية الجسدية في التخفيف من هذا النوع من الألم.

2. انزلاق القرص الغضروفي: يحدث عندما ينزلق القرص الغضروفي الموجود بين الفقرات ويضغط على الأعصاب المحيطة. يمكن أن يسبب آلامًا حادة وعرقلة في حركة الظهر. قد يتطلب هذا الحالة التدخل الطبي المتخصص.

3. التهاب المفاصل: يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل في الفقرات القطنية إلى آلام في الظهر. يمكن أن يتطلب هذا الحالة تقييمًا وعلاجًا من قبل طبيب الروماتيزم أو طبيب العظام.

4. تمزق العضلات أو الأربطة: قد يحدث نتيجة للإجهاد الزائد على العضلات أو الأربطة في منطقة الظهر. قد يكون الراحة والعلاج الطبيعي ضروريًا للتعافي من هذا النوع من الإصابات.

إذا استمرت الآلام أو تفاقمت، فإنه من المهم استشارة الطبيب للحصول على التقييم اللازم ووصف العلاج المناسب.