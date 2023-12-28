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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمشاركة 29 برنامجا.. اختتام فعاليات Gallery Walk بكلية تربية عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظمت كلية التربية جامعة عين شمس، فعاليات حفل ختام Gallery Walk لأعمال الطلاب بقيادة الدكتورة صفاء شحاتة عميد الكلية، والدكتورعبد الناصر محمد رشاد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، واصطحبهم فيها الدكتور كرم فتحي منسق مقرر سمينار (1) ورؤساء الأقسام وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ومديري المراكز والوحدات النوعية وأمين عام الكلية وإدارة الشئون العامة.

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يأتي ذلك بمشاركة اتحاد الطلاب في سياق عرض أعمال الطلاب ضمن مقرر سمينار (1) لطلاب المستوى الرابع والذي يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب فيما يتعلق بتحليل الوحدات الدراسية من واقع منهج وزارة التربية والتعليم من حيث: الدقة العلمية، والسلامة اللغوية وطريقة عرض المحتوى، ويتم تحليل المحتوى من حيث علاقته بالأهداف التعليمية والمحتويات السابقة داخل نفس المقرر أو المقررات الأخرى.

ويقوم الطلاب على مدار الفصل الدراسي بتحليل الدروس الواردة في المقرر من خلال العمل في مجموعات، وفي نهاية الفصل الدراسي يصمم الطلاب وحدة دراسية لم ترد في المنهج، مستخدمين في ذلك ما تم اكتسابه من مهارات على مدار الفصل الدراسي، ويتم عرض الوحدة الدراسية بشكل تفصيلي وتسليمها بصيغة PDF أو بوربوينت، وبشكل مختصر كبوستر للعرض في ال Gallery Walk حيث يعرض الطلاب موضوعاتهم ويتم مناقشتها من قبل باقي الزملاء وأستاذ المقرر.

وخلال الـ Gallery Walk قدم الطلاب عرضا لأعمالهم التي تضمنت تصميم ألعاب تعليمية ومقاطع فيديو مصورة ومسرحة للوحدات التعليمية التي قدموها، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وانتهى اليوم في أجواء احتفالية شارك فيها كورال الكلية وكورال لغة الإشارة وسط بهجة وفرحة من جميع الحضور.

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