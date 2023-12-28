بينهم إعاقات.. منظمة إسرائيلية: عدد الجنود الجرحى يصل لـ 20 ألف مصاب

قالت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الخميس، نقلا عن منظمة المحاربين القدامى المعاقين بإسرائيل أن : "عدد الجنود الجرحى قد يصل 20 ألفا إذا أدرجنا المصابين باضطراب ما بعد الصدمة".

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس: "إطلاق صفارات الإنذار في شمال البلاد".

وأعلن الجيش الإسرائيلي،اليوم الخميس، مصرع 3 عسكريين في معارك وسط وجنوب قطاع غزة لي الفصل إجمالي قتلاه المعلن منذ 7 أكتوبر إلى 501.



وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، بإصابة 18 شاباً بينها 13 برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدن عدة بالضفة الغربية.