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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف عن خروج لاعب الزمالك من قائمة المنتخب

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة في قائمة المنتخب المصري لأمم أفريقيا. 

وكتب أحمد حسن عبر “فيسبوك”: “الونش يقترب من الخروج من قائمة المنتخب النهائية من أمم أفريقيا”. 

وكشف روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، عن معايير اختيار المباريات الودية للمنتخب قبل أمم أفريقيا 2023.

وقال فيتوريا، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع على قناة “أون تايم سبورتس 2”: "مباراة بلجيكا كانت عبارة عن دعوة تمت من قبلهم، وكنت أحتاج في هذا الوقت أن أختبر مستوى المنتخب الحقيقي ومباراة تونس لم نستفد منها بالشكل بسبب العديد من الظروف منها توقيت المباراة".

وأضاف: "غضبت بسبب الهزيمة من منتخب تونس لكننا أدينا في المباراة بشكل جيد للغاية، والفرق بيننا وبين تونس في ذلك الوقت كان أن لاعبيهم منتظمون في المنافسات عكس لاعبينا".

وأكمل: “كنت غاضبا من معسكر سبتمبر لأن كل الأحداث التي وقعت أثرت على عملي مع منتخب مصر، وخلال المعسكر الأخير حاولت أن أطبق الشكل الذي سنمر به في أمم أفريقيا من خلال تأدية مباراة كل 3 أيام، وكنت أريد كيف سيكون أداء واستشفاء اللاعبين”.

أحمد حسن أمم إفريقيا 2023 أون تايم سبورت فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر نجم منتخب مصر السابق

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