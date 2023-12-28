مدرب فيوتشر: 4 من لاعبي الأهلي لو انتقلوا للدوري الإنجليزي سيتألقون ويصبحون نجوماً

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تصريحات المدير الفني لفيوتشر، قبل لقاء الأهلي بالسوبر المصري.

وكتب عبر فيسبوك: “فيرميسينيوً مدرب فيوتشر ومساعد مورينيو الاول في الدوري الانجليزي لمدة ٩ سنوات ، قال إن في لاعبين مصريين ينفع يلعبوا في الدوري الإنجليزي ويتالقوا ويصبحوا نجوم ، واهم هؤلاء اللاعبين محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومروان عطية وإمام عاشور”.

ويلتقي النادي الأهلي، فريق فيوتشر، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، في نهائي كأس السوبر المصري، وسط غيابات مؤثرة في الفريق الأحمر، أهمها الشناوي حارس المرمى الأول للأهلي ومنتخب مصر، وكذلك ياسر إبراهيم المدافع الدولي.