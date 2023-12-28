اجتماع لتوعية مزارعي الغربية بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحصول.. صور

عقدت مديرية الزراعة بالغربية الاجتماع الثانى للحملة القومية عن المعاملات الحقلية المختلفة للنهوض بمحصول القمح.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمحصول القمح من الزراعة حتى الحصاد والتوريد وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة المستمرة.



وبدأ الدكتور خالد ابوشادى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، الاجتماع بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة، متمنيا له السداد والتوفيق لما فيه رفعة شأن هذا الوطن، كما وجه رسالة شكر لأهالي وأبناء محافظة الغربية.

واستكمل ابوشادى حديثه حول اهتمام الدولة المصرية بالنهوض بمحصول القمح وزيادة الرقعة الزراعية المستهدفة للمحصول مع الالتزام بالتوصيات الفنية التي تستهدف الزيادة المحصولية لوحدة الفدان، مؤكدا “يجب تتضافر كل الجهود لزيادة الكمية المزروعة من محصول القمح الاستراتيجي”.



وأوضح وكيل زراعة الغربية أن الهدف من تنفيذ هذه الاجتماعات والندوات توعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحصول، حيث يعد محصول القمح من الزراعات منخفضة التكاليف بالمقارنة بالمحاصيل الأخرى وذي عائد اقتصادى مُجزٍ.

وتم مناقشة العديد من النقاط الهامة اهمها جملة المساحة المنزرعة حتى تاريخه وجملة المساحة التى تم علاجها من الحشائش وجملة المساحة التى تم تسميدها وريها رية التشتية والحقول الارشادية وعددها , وفى النهاية الاجتماع تم الرد على اسئلة واستفسارات الحاضرين.

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