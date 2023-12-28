عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع لتوعية مزارعي الغربية بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحصول.. صور

وكيل الزراعة بالغربية
وكيل الزراعة بالغربية

عقدت مديرية الزراعة بالغربية الاجتماع الثانى للحملة القومية عن المعاملات الحقلية المختلفة  للنهوض بمحصول القمح.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمحصول القمح من الزراعة حتى الحصاد والتوريد وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة المستمرة.

رئيس جامعة طنطا: حريصون على تسخير كافة الإمكانيات لدعم ذوي الهمم


وبدأ الدكتور خالد ابوشادى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، الاجتماع بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة، متمنيا له السداد والتوفيق لما فيه رفعة شأن هذا الوطن، كما وجه رسالة شكر لأهالي وأبناء محافظة الغربية.

 

واستكمل ابوشادى حديثه حول اهتمام الدولة المصرية بالنهوض بمحصول القمح وزيادة الرقعة الزراعية المستهدفة للمحصول مع الالتزام بالتوصيات الفنية التي تستهدف الزيادة المحصولية لوحدة الفدان، مؤكدا “يجب تتضافر كل الجهود لزيادة الكمية المزروعة من محصول القمح الاستراتيجي”.

txt

افتتاح معرض الابتكارات الطلابية لدعم ريادة الأعمال في جامعة طنطا


وأوضح وكيل زراعة الغربية أن الهدف من تنفيذ هذه الاجتماعات والندوات توعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحصول، حيث يعد محصول القمح من الزراعات منخفضة التكاليف بالمقارنة بالمحاصيل الأخرى وذي عائد اقتصادى مُجزٍ. 

وتم مناقشة العديد من النقاط الهامة اهمها جملة المساحة المنزرعة حتى تاريخه وجملة المساحة التى تم علاجها من الحشائش وجملة المساحة التى تم تسميدها وريها رية التشتية والحقول الارشادية وعددها , وفى النهاية الاجتماع تم الرد على اسئلة واستفسارات الحاضرين.

txt

غدا بدء سحب وتقديم ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية جامعة طنطا

 

IMG-20231228-WA0103
IMG-20231228-WA0103
IMG-20231228-WA0106
IMG-20231228-WA0106
IMG-20231228-WA0105
IMG-20231228-WA0105
IMG-20231228-WA0104
IMG-20231228-WA0104
IMG-20231228-WA0102
IMG-20231228-WA0102
IMG-20231228-WA0098
IMG-20231228-WA0098
IMG-20231228-WA0100
IMG-20231228-WA0100
IMG-20231228-WA0101
IMG-20231228-WA0101
مكاني منخفض مراكز الإرشاد مديرية الزراعة مراد محطة بحوث محم محصول القمح الاستراتيجى محصولي محافظة الغربية محاصيل متقدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

تسبب العمى| حركة في الصلاة حذر منها النبي.. إياك أن تفعلها

30 مليوناً تحرم الأهلي من الصفقة المنتظرة.. واللاعب يغير وجهته للزمالك

ذروة التقلبات الجوية وتعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظة..أمطار غزيرة ورفع حالة الطوارئ

موضوعات متعلقة

افتتاح معرض الابتكارات الطلابية لدعم ريادة الأعمال في جامعة طنطا

ترشيحاتنا

وزارة العدل تعلن عن نسبة إنجاز الدعاوى المقيدة أمام النيابة العامة 2023

مجلس الوزراء يستقبل طلاب مدرسة ضمن جولتهم لزيارة معالم العاصمة الإدارية الجديدة

سب ممدوح عباس.. قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور

البصل نزل.. الفلاحين: انخفاض أسعار الخضراوات والفواكه بالأسواق

آرسنال يسعي لصدارة الدوري الإنجليزي أمام ويست هام

وزارة العدل تعلن عن نسبة إنجاز الدعاوى المقيدة أمام محاكم الأسرة 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

ساعة بسمة بوسيل تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

جديدة وغير تقليدية .. طريقة عمل مسقعة القرنبيط

فيديو

إلغاء الكريسماس.. مول هولندي يدعو زائريه لدعم غزة بطريقة مثيرة| شاهد

عرض خليجي.. هل يرحل أحمد عبد القادر عن الأهلي؟ |فيديوجراف

سرقوا حتى الأغاني.. أصدقاء جندي إسرائيلي مصاب يواسونه بأغنية لفضل شاكر| فيديو

فبرك صوري ومرمطني وراه.. تفاصيل قصة ابتزاز البلوجر شيماء يونس والقبض على المتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ