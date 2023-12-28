عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التنظيم والإدارة يستقبل وفدًا صينياً للاطلاع على التجربة المصرية في الإصلاح الإداري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفداً من جمهورية الصين الشعبية برئاسة البروفيسور لي وينتانغ، نائب رئيس مدرسة الحزب التابعة للجنة المركزية للحزب الحاكم (الأكاديمية الوطنية الصينية للحوكمة)، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية، وذلك للاطلاع على التجربة المصرية في الإصلاح الإداري، وبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الإدارة العامة.


ورحب رئيس الجهاز بالبروفيسور لي وينتانغ والوفد المرافق له، مؤكدًا على العلاقات التاريخية بين البلدين لما لهما من حضارتين عريقتين، معربا عن ترحيبه بتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال الإصلاح الإداري وقضايا الإدارة العامة.


وأكد الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز ينظر بكثير من الترحيب لهذه الزيارة لأن الحضاريتن المصرية والصينية هما من علما العالم أصول الإدارة، ويستطيع البلدان عبر التعاون المشترك استثمار الإرث الحضاري مدعوما بالتقدم الذي أحرزته الدولتين في مجال الإدارة العامة، لاستئناف الدور التاريخي والتنويري للحضارتين وتقديم الكثير من الخدمات لعدد من الدول ذات الاهتمام المشترك من الجانبين، مشيرا إلى أن الجهاز يمكنه تقديم الكثير لهذا التعاون حيث يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الوزراي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وكذلك نائبا لرئيس المجلس التنفيذي للجمعية الأفريقية للإدارة العامة، بما يؤهله للاضطلاع بدور كبير في التعاون الثلاثي (مصر الصين أفريقيا) و ( مصر الصين عربيا).. مشيرا إلى الدور الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين، والتعاون الذي تم في عدة مجالات بما في ذلك مشاركة الصين في مشروعات تنموية في مصر، في إطار علاقات تتسم بالاحترام المتبادل والشراكة المتميزة، بما ينعكس إيجابيا على الأوضاع في البلدين.

لا خوف على قناة السويس.. شركات شحن عملاقة تعاود دفتها للبحر الأحمر

استنفار في الإسكندرية لمواجهة تقلبات الطقس وسقوط أمطار|فيديو


واستعرض الدكتور صالح الشيخ، دور واختصاصات الجهاز المركزي للتنظلم والإدارة، وجهود الإصلاح الإداري الذي بدأته الدولة المصرية منذ عام 2014 حيث وضعت خطة الإصلاح الإداري بمحاورها الخمسة، موضحا أن ثمار جهود الإصلاح الإداري أسهمت في تهيئة بيئة ملائمة للانتقال المؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية، حيث انتهت الحكومة المصرية من نقل المؤسسات المركزية وأكثر من 48 ألف موظف يعملون بها دون تحديات تذكر.. لافتا إلى حرص الدولة المصرية على تحديث الهياكل التنظيمية لجميع المؤسسات المنتقلة للعاصمة الإدارية قبل انتقالها، لضمان تحقيق أكبر قدر من الكفاءة المؤسسية.


ومن جانبه، أعرب البروفيسور لي وينتانغ، نائب رئيس الأكاديمية الوطنية الصينية للحوكمة بجمهورية الصين، عن سعادته بزيارة جمهورية مصر العربية للمرة الأولى، مشيدا بالصداقة التي تجمع البلدين، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بين الأكاديمية والجهاز، مؤكدا اهتمام الصين بتعزيز علاقاتها مع مصر، نظرا لموقعها المتميز الذي يربط بين الحضارات الغربية والشرقية، ودورها على المستويين العربي والأفريقي.


وأوضح أن الصين تبذل جهودا كبيرة في تطوير الإدارة العامة في ظل عصر تسارع التكنولوجيا، قائلا :"نولي اهتماما كبيرا بإصلاح الإدارة العامة لذا أتينا إلى مصر".


واستعرض البروفيسور لي وينتانغ، مجالات عمل الأكاديمية وكذا مجالات التعاون مع النظراء، والتي تتسع لتشمل أكثر من 300 مؤسسة تدريبية في أكثر من 90 دولة في العالم، وتتنوع أشكال التعاون مثل المنتدى الذي نظمته الأكاديمية وشارك فيه الأمين العام للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مؤخرا، كما تستضيف الصين سنويا بضع عشر منتديات دولية، ولدي الأكاديمية 12 تخصصا فرعيا منها الإدارة العامة والإدارة الاستراتيجية وإدارة الحوكمة البيئية والاجتماعية وإدارة علوم الاقتصاديات، إلى جانب إدارة الطواريء، وفلسفة الإدارة العامة وملتقى حوكمة الدولة.

157 متدربًا من العاملين بالمحليات يجتازون 5 دورات بمركز سقارة

صحة غزة: لا نستغرب من انتزاع الاحتلال أعضاء من جثامين الشهداء


وأضاف أن جميع هذه الإدارات هي مجال للتعاون الدولي مع عدد من النظراء في دول العالم، كما تقوم الأكاديمية بعقد سلسلة من برامج متنوعة لتدريب الموظفين من كل أنحاء العالم، خاصة أنها تركز على تدريب الشخصيات البارزة، وعلى مدى أكثر من 20 عاما تم تدريب حوالي 10 آلاف من الكوادر البارزين حول العالم، وتعقد البرامج التدريبية داخل الصين أو خارجها، كما توفد الأكاديمية وفد من المتخصصين بها لعقد دورات تدريبية في الدول محل مجالات التعاون.. لافتا إلى أنه في السنوات العديدة الماضية تضاءل تنفيذ الدورات حضوريا بسبب فيروس كوفيد - 19، لذا تم عقد البرامج التدريبية افتراضيا وكانت تجربة مميزة.


وأوضح أن الأكاديمية منفتحة على التعاون مع الجهاز في مجالات العمل المشتركة، حيث تم الإتفاق على مناقشة أوجه التعاون الفني عبر اجتماعات بين المتخصصين تعقد لهذا الغرض.
وضم الوفد بجانب البروفيسور لي وينتانغ، كلاً من البروفيسور جاو زوجوي، عميد معهد الدراسات الاستراتيجية الدولية، والسيدة دونغ تشينغ مدير عام إدارة التعاون الدولي بالأكاديمية الوطنية الصينية للحوكمة، والسيد وانغ يانغ، أمين المكتب العام بالأكاديمية الوطنية الصينية للحوكمة، والسيدة تشن مانغ، نائب مدير قسم إدارة التعاون الدولي بالأكاديمية الوطنية الصينية للحوكمة، والدكتورة جيانغ تشي، أستاذ مساعد بمعهد الدراسات الاستراتيجية الدولية، فضلا عن الوزير المفوض تشانغ تاو، بسفارة جمهورية الصين الشعبية الديمقراطية بالقاهرة.


من الجدير بالذكر، أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات المصرية الصينية التاريخية، والتي بدأت دبلوماسيا بين البلدين عام 1956، إِذْ كانت مصر أول دولة عربية وإفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية، وتطورت العلاقات بين البلدين إلى أن ارتقت إلى مرتبة التعاون الاستراتيجي عام 1999، ثم إلى مرتبة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014 خلال أول زيارة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين في ديسمبر 2014.


وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، زيارة ثنائية للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين في عام 2014، ومشاركته عام 2015 في احتفال الصين بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، والتي أعقبها زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة التي زار خلالها مجلس النواب المصري. كما شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة منتدى التعاون الصيني – الإفريقي، وشارك أيضاً في القمة الثانية لمنتدى الحزام والطريق والتعاون الدولي. فيما عُقِدَ آخر لقاء بين الرئيسين في الرياض في 8 ديسمبر 2022 على هامش القمة العربية الصينية.

الدكتور صالح الشيخ الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جمهورية الصين الشعبية الإصلاح الإدارى قضايا الإدارة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

تسبب العمى| حركة في الصلاة حذر منها النبي.. إياك أن تفعلها

30 مليوناً تحرم الأهلي من الصفقة المنتظرة.. واللاعب يغير وجهته للزمالك

ذروة التقلبات الجوية وتعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظة..أمطار غزيرة ورفع حالة الطوارئ

ترشيحاتنا

مؤشر البورصة يقفز 5.6% بمنتصف تعاملات اليوم

وزارة العدل تعلن عن نسبة إنجاز الدعاوى المقيدة أمام النيابة العامة 2023

مجلس الوزراء يستقبل طلاب مدرسة ضمن جولتهم لزيارة معالم العاصمة الإدارية الجديدة

سب ممدوح عباس.. قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور

البصل نزل.. الفلاحين: انخفاض أسعار الخضراوات والفواكه بالأسواق

آرسنال يسعي لصدارة الدوري الإنجليزي أمام ويست هام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

ساعة بسمة بوسيل تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

جديدة وغير تقليدية .. طريقة عمل مسقعة القرنبيط

فيديو

إلغاء الكريسماس.. مول هولندي يدعو زائريه لدعم غزة بطريقة مثيرة| شاهد

عرض خليجي.. هل يرحل أحمد عبد القادر عن الأهلي؟ |فيديوجراف

سرقوا حتى الأغاني.. أصدقاء جندي إسرائيلي مصاب يواسونه بأغنية لفضل شاكر| فيديو

فبرك صوري ومرمطني وراه.. تفاصيل قصة ابتزاز البلوجر شيماء يونس والقبض على المتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ