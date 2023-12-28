إطلاق صفارات الإنذار في البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة

أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بإطلاق صفارات الإنذار في البلدات القريبة من غلاف غزة.



كان قد قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة :" نحتاج في دفعة أولى لخروج 5000 مصاب للعلاج بالخارج لإنقاذ حياتهم".



واضاف المتحدث باسم الصحة بغزة في تصريحات تلفزيونية :"لا نستغرب من الاحتلال انتزاع أعضاء من جثامين الشهداء لكن ذلك يتطلب تحققا قبل أي تأكيد".



كان قد أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام فلسطينية ، وقوع أكثر من 30 شهيدا في قصف الاحتلال مربعا سكنيا لعائلات خيرالدين والكرد والقاضي في مشروع بيت لاهيا.



وقال الأحمر الفلسطيني وقوع 8 قتلى في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى الأمل في خان يونس، اليوم الخميس.