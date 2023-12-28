الطيران الإسرائيلي ينفذ غارة عنيفة على بلدات جنوب لبنان

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الخميس، إن الطيران الحربي المعادي الاسرائيلي نفذ غارة على أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد.



وأفاد نبأ عاجل نقله مراسل العربية، اليوم الخميس ، أن أكثر من 100 صاروخ وقذيفة أطلقت من جنوب لبنان تجاه إسرائيل خلال 24 ساعة.



وأفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بإطلاق صفارات الإنذار في البلدات القريبة من غلاف غزة.



كان قد قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة :" نحتاج في دفعة أولى لخروج 5000مصاب للعلاج بالخارج لإنقاذ حياتهم".



واضاف المتحدث باسم الصحة بغزة في تصريحات تلفزيونية :"لا نستغرب من الاحتلال انتزاع أعضاء من جثامين الشهداء لكن ذلك يتطلب تحققا قبل أي تأكيد".