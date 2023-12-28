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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن إجلاء 1300 من رعاياها بقطاع غزة إلى مصر

إجلاء المواطنين الروس
إجلاء المواطنين الروس من غزة

قال مدير مركز إدارة الأزمات بـ وزارة الخارجية الروسية، يوري جورلاخ، إن روسيا حصلت على تصاريح مرور تسمح بإجلاء حوالي 1300 من سكان قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر.

وأضاف جورلاخ في مؤتمر صحفي: "بشكل عام، حصلت مؤسساتنا الأجنبية على تصاريح مرور عبر معبر رفح الحدودي لنحو 1300 شخص".

وأوضح جورلاخ أنه خلال فترة الإجلاء بأكملها، خرج 1125 شخصًا من غزة عبر رفح، ثم تم نقلهم إلى روسيا على متن رحلات جوية خاصة لـ وزارة الطوارئ الروسية. 

وأشار مدير مركز إدارة الأزمات بوزارة الخارجية الروسية، إلى أنه من بين من تم إجلائهم من غزة 644 مواطنًا روسيًا و473 فلسطينيًا من عائلات روس". 

وتابع: "كما تمكنا من إخراج مواطني قيرغيزستان وأوكرانيا والسويد والمغرب".

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