انفجارات عنيفة تهز حيفا بسبب مسيرة أطلقت من لبنان

قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بحدوث انفجارات قرب مدينة حيفا نتيجة اعتراض الدفاعات الجوية لطائرة مُسيَّرة أطلقت من لبنان.



كانت قد قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن سلاح الجو يشن هجوما على البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان بين بلدتي عيتا الشعب ورامية.



وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الخميس، إن الطيران الحربي المعادي الاسرائيلي نفذ غارة على أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد.

وأفاد نبأ عاجل نقله مراسل العربية، اليوم الخميس ، أن أكثر من 100 صاروخ وقذيفة أطلقت من جنوب لبنان تجاه إسرائيل خلال 24 ساعة.



وأفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بإطلاق صفارات الإنذار في البلدات القريبة من غلاف غزة.