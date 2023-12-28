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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من حماس للدول العربية للتضامن مع غزة في رأس السنة

حماس
حماس

دعت حركة حماس، اليوم الخميس، شعوب الأمة العربية والإسلامية والعالم إلى تكثيف حراكهم وفعالياتهم يوم غد الجمعة ويومي السبت والأحد تزامناً مع رأس السنة الجديدة 2024، تضامناً مع غزة وفلسطين، وللمطالبة بالوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي ولحرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وتنديداً بدعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لـ الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حركة حماس في بيان لها عبر صفحتها على تليجرام: "نهيب بالجماهير الحرة حول العالم إلى مواصلة كل مظاهر التضامن والتأييد لشعبنا وقضيتنا الفلسطينية العادلة، ولتكن الأيام القليلة المتبقية من هذا العام صرخةً عالميةً موحّدة، وبكل اللغات وعبر جميع الأديان والمذاهب والأعراق، وبصوت الإنسانية الواحد؛ أن أوقفوا العدوان وحرب الإبادة على غزة".

وفي وقت سابق، أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بيان ادانت فيه تدنيس مستوطن متطرف لمقبرة باب الرحمة الإسلامية بالقرب من المسجد الأقصى في القدس المحتلة بتعليقه "رأس حمار" بين القبور.

وبحسب البيان الصادر عن المقاومة الفلسطينية؛ فقد اعتبرته الحركة  تعبير عن حالة الحقد والكراهية التي يحملها هؤلاء الصهاينة تجاه شعبنا الفلسطيني ومقدساتنا.

واتمت حماس بيانها :هذه الأفعال الدنيئة تتم بغطاء وحماية قادة الكيان، ما يستدعي تحركاً عربياً وإسلامياً لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، والتي تهدد الهوية العربية للقدس. 

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