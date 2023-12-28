افتتاح المعرض السنوي للنتائج.. إبداعات المجال وتكنولوجيا الصناعة بالشيخ زويد

افتتح حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شمال سيناء، اليوم ، المعرض السنوي للنتائج بعنوان " إبداعات المجال وتكنولوجيا الصناعة والمهارات المهنية ، وفي بداية افتتاح المعرض شاهد سيادته فقرة ترحيبية لطلاب مدرسة الرائد محمد الزملوط الرسمية والمتميزة للغات، تحت إشراف ميادة حسن ،و عمرو الغول مدير المدرسة. وبحضور قيادات التعليم بالمحافظة.



وأفادت صابرين محمد موجه عام المجال الصناعي ،ان المعروضات تضمنت تنوع الأعمال وعلي الأفكار الجديدة التي تم الاستفادة من الخامات الغير مستخدمه في المنازل وتم إعادة تدويرها من البيئة المحيطة سواء بالمنزل أو بالمدرسة.

وقالت إنه من الأفكار الجديدة استخدام الطلاب والمعلمين للأركت في عمل وتصميم الأعمال التي غلب عليها الطابع الإسلامي والتي تميزت بالوان الخشب الطبيعية ودهان الورنيش الشفاف والذي زاد التصميم جمالاً وجاذبية .



200نتيجة :

كما أفادت صابرين محمد ، بأن اشترك في المعرض ثلاث إدارات تعليمية العريش التعليمية والشيخ زويد التعليمية وبئر العبد التعليمية و المدارس الرسمية للغات وبلغ عدد الأعمال الفنية أكثر من 200 نتيجة متنوعة الموضوعات ، فبعضها كان على قضية إخواننا في فلسطين والبعض الآخر على التغيرات المناخية وأعمال أخري عن زيادة الرقعة الخضراء " اتحضر للأخضر".

