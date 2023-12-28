اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

تعلن أكاديمية الشرطة اليوم، نتيجة قبول دفعة جديدة من الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على شهادة القانوية العامة والأزهرية والضباط المتخصصين لعام 2023/ 2024.

وتعقد أكاديمية الشرطة، مؤتمرا صحفيا بعد قليل للإعلان عن الضوابط والمعايير التي تم على أساسها اختيار الطلاب الجدد على أن يتم إرسال رسالة نصية" و"اتصال تليفوني" على هاتف الطالب المقبول من أكاديمية الشرطة.

نتيجة المقبولين في كلية الشرطة

سيعقد المؤتمر بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، وذلك بعد اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة 2023/2024 والضباط المتخصصين.