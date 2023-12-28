الأونروا : 40% من سكان غزة معرضون لخطر المجاعة

قالت وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التابعة للأمم المتحدة ، اليوم الخميس ، أن غزة تعاني من جوع كارثي و40% من سكان القطاع معرضون الآن لخطر المجاعة.

واضافت الأونروا قائلة:" نحن بحاجة إلى المزيد من المساعدات لسكان غزة والأمل الوحيد المتبقي هو وقف إطلاق نار إنساني".

كانت قالت سرايا القدس:" قصفنا تحشدا لجنود وآليات العدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون في محور التقدم شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة".



وقالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بحدوث انفجارات قرب مدينة حيفا نتيجة اعتراض الدفاعات الجوية لطائرة مُسيَّرة أطلقت من لبنان.

