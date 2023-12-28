كتائب القسام تدمر 5 دبابات إسرائيلية في وقت واحد

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الخميس استهداف 5 دبابات صهيونية من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" شرقي مدينة خان يونس.

كانت قالت سرايا القدس:" قصفنا تحشدا لجنود وآليات العدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون في محور التقدم شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة".



وقالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بحدوث انفجارات قرب مدينة حيفا نتيجة اعتراض الدفاعات الجوية لطائرة مُسيَّرة أطلقت من لبنان.

كانت قد قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن سلاح الجو يشن هجوما على البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان بين بلدتي عيتا الشعب ورامية.