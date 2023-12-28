عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تشريعات وقوانين ودعم ومبادرات .. إنجازات السياحة في 2023

وزارة السياحة و الآثار
وزارة السياحة و الآثار

إنتهجت وزارة السياحة والآثار في 2023 ، طريقا نحو تعظيم مقدراتها في كثير من الملفات الهامة ، أبرزها التشريعات ، وقرارات دعم السياحة ، وإجراءاتها للتعامل مع تداعيات الأزمة في غزة على القطاع السياحي ككل ونسرد أبرز ما أنجزته الوزارة في هذه المحاور .

التشريعات والقوانين


تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها،و موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.

وعن الإجراءات التنظيمية بقطاعي السياحة والآثار والوزارة والجهات التابعة ، تم  إصدار قراراً وزارياً باعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية (Ecolodge)، استمرار تنظيم وتنفيذ رحلات موسم العمرة حتى نهاية شهر شوال لأول مرة ، و إصدار قرارات وزارية بترخيص تشغيل 7 منشآت فندقية جديدة.
وتضمنت قرارات الوزارة  الانتهاء من تقييم وترخيص ثلاث منشآت فندقية بيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح، الانتهاء من إجراءات الترخيص السياحي ل 30 منشأة سياحية جديدة (مطاعم سياحية) ، وتقنين أوضاع 12 مركز سفاري جبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

كما تضمنت القرارات حصول 264 منشأة فندقية على شهادات الاستدامة البيئية، وحصول 44 مركز غوص ويخت سفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمرعلى شهادة الزعانف الخضراء "Green Fins" ، بالإضافة إلي اعتماد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هـ.
 

وشملت القرارات  إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" و تشكيل لجنة برئاسة الوزير تختص بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر (لجنة الحكماء)، واعتماد الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ .

 

 أبرز قرارات ومبادرات دعم القطاع السياحي


شهد القطاع السياحي العديد من المبادرات والقرارات الهامة لدعم السياحة ، أبرزها  الموافقة على تجديد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الجديد ، تطبيق تخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات السياحية (يونيو2020 حتى 30 أبريل 2023) – مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل حتى 31 مارس 2024 لجميع دول العالم تنشيطاً للحركة الوافدة للمطارات السياحية .
كما تم الموافقة على حزمة من الحوافز لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية. 

ومن أبرز محددات هذه المبادرة، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارتي المالية والسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار، هي أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة.
وتكون بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة اعتباراً من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام. وسيتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصري ووزارة السياحة والآثار وغيرها من الأطراف المعنية. 
ويتضمن الشق الثاني من المبادرة الإشارة إلى أنه سيتم منح المشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، وفقاً للخريطة الاستثمارية، حافزاً استثمارياً خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة .

 


 

إنجازات وزارة السياحة و الآثار في 2023 إنجازات السياحة وزارة السياحة و الاثار Ecolodge الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

وزير الخارجية الإيراني: اتفقنا مع مصر على تحسين العلاقات بين البلدين

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

الأهلي أفضل نادٍ في الشرق الأوسط باستفتاء «جلوب سوكر»

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

ترشيحاتنا

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

ترامب يفجر مفاجأة بشأن موقف بايدن من حرب غزة

مدبولى يؤكد حرص مصر على دعم العلاقات التاريخية مع العراق بمختلف المجالات

موعد بطولة كأس الرابطة للعام الجديد

الجيش الإسرائيلي يقصف مخيم البريج وسط غزة

سيراميكا كليوباترا يتعادل سلبيا مع بيراميدز خلال الشوط الأول ببطولة السوبر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تطلع مظبوطة.. اليك طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

لحظة بلحظة.. مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

فيديو

شرط وحيد للزواج وهدية غريبة.. سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان

احجز شقتك الآن.. شروط وتفاصيل سكن لكل المصريين |فيديو

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في أسعار الذهب| ماذا يحدث ؟.. فيديو

هل تعطل الدراسة وتحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس ورفع حالة الطوارئ.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ