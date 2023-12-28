مصطفى فتحي ينقذ بيراميدز من الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا ويعادل النتيجة

نجح بيراميدز في التعادل قبل نهاية الشوط الثاني من عمر المباراة، وجاء الهدف بعد تمريرة بينية رائعة وصلت عند مصطفى فتحي سددها لوب من فوق محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا إلى داخل الشباك.

نجح أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا، في تسجيل هدف في مرمي بيراميدز في الدقيقة ٧١ من عمر المباراة.

وفي الدقيقة61، أحمد ياسر ريان يهدر فرصة غريبة من انفراد تام بالمرمى في ظل المرمى الخالي من حارسه ليهدر فرصة التقدم لصالح كليوباترا.

وشهد الشوط الأول تحفظا من الفريقين ولم يشهد فرصا خطيرة علي مرمي اي فريق.

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في مباراة سوبر الأبطال .

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد توني - أحمد القندوسي - محمد عادل - صامويل امادي- محمود زلاكة .

خط الهجوم: چون ايبوكا