رئيس جامعة مدينة السادات تتفقد إنشاءات المقر الجديد



تابعت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، اليوم الخميس الموافق ٢٨ ديسمبر ،يصاحبها الدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد زكريا،أمين عام الجامعة،والمهندس أحمد السيسي، مدير عام الإدارة الهندسية، والدكتور زكى الجوهري، ممثل جهاز المخابرات العامة المنفذة للمشروع، ومهندس مكتب النيل الهندسى الإستشارى.



الإنشاءات الجديدة بالمقر الجديد للجامعة، للوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية، حيث تفقدت خزان المياه الأرضى بالمشروع بحجم ٨١٠ متر مكعب لتغذية شبكات المياه والرى والحديقة لكلية التجارة ، وكذلك تفقدت أعمال البرجولات الجارى تنفيذها والمظلات المعدنية للسيارات والأتوبيسات .



كما أكدت أن إدارة الجامعة تحرص على تنفيذ جولات تفقدية بصورة مستمرة لمتابعة معدلات التنفيذ بالإنشاءات الجديدة، والقيام بزيارات أسبوعيه للمتابعه، وذلك تمهيدا لإستلامها حسب الجدول الزمني المقرر لها، وتأثيثها على أعلى مستوى من الجودة، وخلال جولتها، وجهت رئيس الجامعة بسرعة الإنتهاء من التنفيذ واتباع التجهيزات التي تتلاءم مع طبيعة كل مبنى بحسب تخصصه، والالتزام بجودة التنفيذ طبقاً للمواصفات المعتمدة، ووضع لمسات فى التشطيبات النهائية والديكور للمبانى.



وأشادت «معاويه» بالجهد المبذول،وأن ما يشهده مقر الجامعة الجديد من إنشاءات يعكس قدر الإهتمام الذي توليه القيادة السياسية للجامعات الحكومية، والتي تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية .