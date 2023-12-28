عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة مدينة السادات تتفقد إنشاءات المقر الجديد

جامعة مدينة السادات
جامعة مدينة السادات


تابعت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، اليوم الخميس الموافق ٢٨ ديسمبر ،يصاحبها الدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد زكريا،أمين عام الجامعة،والمهندس أحمد السيسي، مدير عام الإدارة الهندسية، والدكتور زكى الجوهري، ممثل جهاز المخابرات العامة المنفذة للمشروع، ومهندس مكتب النيل الهندسى الإستشارى.


الإنشاءات الجديدة بالمقر الجديد للجامعة، للوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية، حيث تفقدت خزان المياه الأرضى بالمشروع بحجم ٨١٠ متر مكعب لتغذية شبكات المياه والرى والحديقة لكلية التجارة ، وكذلك تفقدت أعمال البرجولات الجارى تنفيذها والمظلات المعدنية للسيارات والأتوبيسات .


كما أكدت أن إدارة الجامعة تحرص على تنفيذ جولات تفقدية بصورة مستمرة لمتابعة معدلات التنفيذ بالإنشاءات الجديدة، والقيام بزيارات أسبوعيه للمتابعه، وذلك تمهيدا لإستلامها حسب الجدول الزمني المقرر لها، وتأثيثها على أعلى مستوى من الجودة، وخلال جولتها، وجهت رئيس الجامعة بسرعة الإنتهاء من التنفيذ واتباع التجهيزات التي تتلاءم مع طبيعة كل مبنى بحسب تخصصه، والالتزام بجودة التنفيذ طبقاً للمواصفات المعتمدة، ووضع لمسات فى التشطيبات النهائية والديكور للمبانى.


وأشادت «معاويه»  بالجهد المبذول،وأن ما يشهده مقر الجامعة الجديد من إنشاءات يعكس قدر الإهتمام الذي توليه القيادة السياسية للجامعات الحكومية، والتي تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية .

الإدارة الهندسية التشطيبات النهائية الدكتورة شادن معاويه تطوير المنظومة التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

التفاصيل الكاملة لإنتقال عمر كمال للأهلي

بقضية رشوة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات

ترشيحاتنا

عقوبة تعطيل دفن موتى كورونا فى قانون الأمراض المعدية.. تفاصيل

عملت 60 علاقة وكنت بخدر السيدات.. اعترافات طبيب نساء روض الفرج بعد ابتزاز مرضاه في عيادته

كارثة على النظام الاقتصادي.. قرار أمريكي وشيك يهدد بتدمير الدولار

كتائب القسام تسقط طائرة استطلاع إسرائيلية في تل الزعتر

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي السوبر المصري

تحويلات مرورية تزامنا مع إنشاء كوبري مشاة بمحور الشهيد في القاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ازاى تخزن الكرفس لعام كامل.. طازج ومطبوخ

طريقة تجميد البطاطس طوال السنة

عشان تطلع مظبوطة.. اليك طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

لحظة بلحظة.. مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري

فيديو

شرط وحيد للزواج وهدية غريبة.. سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان

احجز شقتك الآن.. شروط وتفاصيل سكن لكل المصريين |فيديو

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في أسعار الذهب| ماذا يحدث ؟.. فيديو

هل تعطل الدراسة وتحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس ورفع حالة الطوارئ.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ