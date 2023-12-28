بن جفير يعلق على انعقاد مجلس الحرب لبحث اليوم التالي في غزة

علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، علي التقارير حول انعقاد مجلس الحرب لبحث اليوم التالي في غزة.

وكتب بن جفير، علي منصة “إكس”، أنه "تم تفويض مجلس الوزراء بإدارة العملية وليس بوضع سياسة لليوم التالي.. هذا دور مجلس الوزراء السياسي والأمني وينبغي إجراء المناقشات في اليوم التالي في مجلس الوزراء السياسي والأمني وليس في مجلس الحرب مع جانتس”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش اليوم للمرة الأولى مسألة اليوم التالي في غزة بعد الحرب.

وفي وقت سابق، أفادت القناة الـ12 العبرية، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض عدة طلبات قدمت مؤخرا من قادة الأجهزة الأمنية لإجراء مداولات حول ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وذكرت القناة الـ12 العبرية، نقلا عن مصادر سياسية وأمنية، أن نتنياهو لا يريد الكشف عن الدور المتوقع لمسؤولي السلطة الفلسطينية في إدارة الشؤون المدنية في غزة بعد الحرب.

ومن بين الذين قيل إنهم قدموا الطلب رؤساء الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي.

وقال مسؤولون أمنيون لم يذكر أسماؤهم في التقرير، إن المناقشات مهمة للتخطيط للمراحل التالية من الحرب ويحثون الحكومة على معالجة الأمر بسرعة، مضيفين أن نظرائهم الأمريكيين يطالبون أيضًا بإجابات.