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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا غدا الجمعة

صدى البلد

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 21 مسجدًا غدا الجمعة، منها ( 15 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 6 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 438 ) مسجدًا منها ( 337 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 101 ) مسجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 29/ 12/ 2023 م عدد (11460) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (654) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. مسجد حمد دومين – مركز إدكو

2. مسجد كدوه شمس الدين – سيدي غازي – كفر الدوار

3. مسجد 6 أكتوبر – قرية عوض سمك – مركز حوش عيسى

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

4. مسجد قراعة – الشواولة – مركز المنشأة

مديرية أوقاف مطروح

م المسجد وعنوانه

5. مسجد النور – القرية 28 بنجر السكر - الحمام

مديرية أوقاف أسوان

م المسجد وعنوانه

6. مسجد الروضة – حي الشروق – طريق السادات خلف شركة كونتكت - الكرور

7. مسجد الاستقامة – قرية السنقاري – نصر النوبة

8. مسجد الرحمة – نجع الحاج زيدان - قرية الرمادي بحري - مركز إدفو

9. مسجد عزبة الحدود – كيما قبلي أسوان – حي شرق

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

10. مسجد السخاوي البحرية – قرية فرش السخاوي البحرية – سيدي سالم غرب

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

11. مسجد الغربي الكبير – منشية سوادة

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

12. مسجد الفاروق – منيل غيضان – إهناسيا

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

13. مسجد البدوقة – الغنايم

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

14. مسجد الرحمن – كفر محفوظ - طامية

15. مسجد العسال – المقاتلة – طامية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

1. مسجد كامل مجاهد – بندر بني سويف

مديرية أوقاف بور سعيد

م المسجد وعنوانه

2. مسجد الغفار - شادر عزام بحر البقر – جنوب بورسعيد

مديرية أوقاف الإسكندرية

م المسجد وعنوانه

3. مسجد دار السلام – محرم بك – إدارة وسط

4. مسجد عبد الرحمن بن عوف - قرية عرابي - العامرية

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

5. مسجد الغربي – محلة قيس – مركز شبرا خيت

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

6. مسجد المليحي – الديسمي - الصف

 

 

الأوقاف وزارة الأوقاف

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