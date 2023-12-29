حتحوت يتغزل في نجم الأهلي : أفضل مدافع في مصر

أشاد الإعلامي هاني حتحوت بنجم الأهلي محمد عبد المنعم بعد فوز النادي الأهلي بالسوبر المصري أمام فيوتشر .

وكتب حتحوت : رؤية محمد عبد المنعم من أرض الملعب مختلف تماما عن رؤيته في التلفزيون.. لاعب مبهر ويتوقع ما لا يتوقعه أحد آخر ، أفضل مدافع حالي في مصر.. وهذه الواقعة مع عمر السعيد تثبت عبقريته .

وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .

وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.