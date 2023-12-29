بحضور تامر عبدالمنعم | مسرح السامر يستقبل احتفالية قصور الثقافة برأس السنة



تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تحيي فرق الموسيقي التابعة لقصور الثقافة إحتفالبة العام الجديد والتي من المقرر إقامتها غدا الجمعة بمسرح السامر بالعجوزة.



ومن جانبه صرح الفنان تامر عبد المنعم رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة أن حفل الهيئة سيكون بمناسبة رأس السنة والتي ستقدمها فرق قصور الثقافة الموسيقية.



كما صرح تامرعبد المنعم ، قائلاً: أن فرقة الشباب وفرقة الإيقاعات الشرقية بالأنفوشي وفرقة أوبرا عربي هم من سيقدمون برنامج الحفل الذي من المتوقع أن يحضره عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وقيادات الهيئة كافة.



كما سيحضر الحفل مجموعة من أعضاء مجلس النواب الذين أكدوا على حرصهم بالإحتفال برأس السنة ومشاركة الشعب المصري هذا المشهد الكبير.



جدير بالذكر أنه مع تعيين الفنان تامر عيد المنعم وكيلا للوزارة للشئون الفنية في سبتمبر الماضي بدأ النشاط الفني علي كافة الاصعدة في الظهور بشكل جديد اكثر تطورا وكانت اقوي الحفلات في عهده بمناسبة المولد النبوي الشريف والذي احياه مداح النبي احمد الكحلاوي وحفل اليوبيل الذهبي لنصر اكتوبر والذي احياه النجم علي الحجار وايضا المعرض التشكيلي مصر اد الدنيا الذي استعرض اكثر من ٢٠٠ لوحة رصدت انجازات الدولة المصرية منذ فجر التاريخ وصولا الي يومنا هذا.