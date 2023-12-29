عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقل تطلق تذكرة موحدة لكافة المواصلات التابعة للوزارة | إليك الموعد

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

تعمل وزارة النقل، على تشغيل "التذكرة الموحدة" والتي تمكن المواطن من استخدام وسائل النقل بتذكرة واحدة.

وتأتي أهمية مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل في مقدمة تطوير خدمات النقل للركاب وتشجيع المواطنين على استخدام النقل العام والتيسير عليهم من خلال استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية

ويساهم المشروع  في توحيد منظومة الدفع لتسهيل التنقل والحركة وتقليل الوقت وتكاليف التشغيل بين وسائل المواصلات.

ومن المفترض تنفيذ مشروع الكارت الموحد من خلال إنشاء منصة إلكترونيه لميكنة وتوحيد منظومة الدفع الإلكتروني وإنشاء محفظة إلكترونية لشحن الرصيد بالإضافة إلى تطبيق لتخطيط الرحلات لاختيار أنسب المسارات للتكامل بين وسائط النقل وكذلك استخدام تطبيق ( التنقل كخدمة ).

 وقالت وزارة النقل أنه تم وضع خطة زمنية لتنفيذ المشروع ليشمل جميع وسائل النقل الحالية وذلك بحلول عام 2025 حيث يشمل نطاق المشروع ( خطوط المترو الأربعة – القطار الكهربائي الخفيف LRT – خطي المونوريل شرق وغرب النيل - الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات هيئة النقل العام – أتوبيسات النقل الجماعي المرخصة من جهاز تنظيم النقل – قطارات السكك الحديدية ).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

انخفاض كبير يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

خطوبة ابنة مدرب الأهلي اليسيا يانكون إلى رائد أعمال مصري..من هو؟

هل ستصل أسعار الذهب إلى 4000 جنيه للجرام؟.. شعبة الذهب ترد

شيء متوقع .. الأرصاد تعلن خبرا مهما للجميع

ظهر رسمي في مصر .. هل متحور كورونا الجديد أشد فتكًا من سابقه؟

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة نجمه بالرباط الصليبي

ترشيحاتنا

مفاجأة سعيدة للمواطنين الراغبين في شراء الذهب

بعد آلالاف السنين.. مومياء مراهقة مصرية تكشف مفاجأة غير متوقعة

استمرار هبوط الذهب.. وسعر الجرام عيار 21 مفاجأة اليوم الجمعة 29-12-2023

النقل تطلق تذكرة موحدة لكافة المواصلات التابعة للوزارة | إليك الموعد

ناقد رياضي عن إمام عاشور: واخد بطولات قبل الأهلي ومع الزمالك

زيلينسكي: صادرات ممر البحر الأسود البديل تبلغ 12 مليون طن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغذي ومفيد .. طريقة عمل المغات

من هم الأكثر عرضة بمتحور كورونا الجديد ... هل الأطفال منهم؟

أسرع دليفري في مصر ينقذ موديست.. الفرنسي يفطر على هدف ببطولة السوبر

بعد انفصالهما .. شاهد صور جمعت بين رنا رئيس وخطيبها

فيديو

بعد ظهوره لأول مرة..أحمد رزق: ابني ليس لديه ميول فنية حتى الآن|خاص

بالطبل والمزمار.. جماهير الأهلي بالإمارات تحتفل بكأس السوبر المصري|فيديو

شاهد .. كهربا "يكهرب" موديست احتفالا بكأس السوبر

شاهد .. سقوط إمام عاشور أثناء احتفاله بكأس السوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ