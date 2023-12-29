إيران تعدم 4 مواطنين على صلة بالموساد الإسرائيلي.. تفاصيل

أعلنت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن السلطات أعدمت، اليوم الجمعة، أربعة "مخربين" على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.

وقالت الوكالة إنه جرى صباحا "إعدام أربعة عناصر من مجموعة تخريبية مرتبطة بالكيان الصهيوني، ارتكبوا أعمالا واسعة النطاق ضد أمن البلاد بتوجيه من مسؤولي الموساد".

في وقت سابق من هذا الشهر الجاري، نفذت السلطات الإيرانية، حكم الإعدام بشخص حوكم وأدين بتهمة "الاتصال بأجهزة أجنبية بما فيها الموساد".

وقال المركز الإعلامي القضائي إن "هذا الشخص قام بجمع معلومات سرية عن علم أثناء تواصله مع الأجهزة الأجنبية بما في ذلك الموساد وبمشاركة مساعديه، وقام بتقديم الوثائق إلى جهات أجنبية وخاصة الموساد".