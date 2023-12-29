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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تمنع أوكرانيا من استخدام دبابات تشالنجر 2 على خط المواجهة

صدى البلد

قالت وسائل إعلام أن بريطانيا منعت القوات المسلحة الأوكرانية من استخدام دبابات "تشالنجر 2" (البريطانية)، وذلك بعد الخسائر الأولى وظهور الدبابات وهي مدمرة في وسائل الإعلام.

 

وجاء في مجلة "روسيسكايا غازيتا" أن الدبابات البريطانية "تشالنجر 2"، وعلى الرغم من أنها تعتبر الدبابات القتالية الرئيسية لدى القوات المسلحة الأوكرانية، تبين فيما بعد أنها ليست الرئيسية، وهي الآن في التصنيفات الدنيا.


وذلك بعد تداول وسائل الإعلام المختلفة لقطات تبين تهشم هذه الدبابات "تشالنجر 2" واحدة تلو الأخرى، على حسب تعبير المجلة.

 

وأضافت الصحيفة أن "المسؤولين البريطانيين كانوا خائفين للغاية من أنه بعد الظهور الأول غير الناجح في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، في أوائل سبتمبر العام الجاري.


و خوف المسئولين كان بسبب أن أوكرانيا ستفقد القوات المسلحة لنظام كييف جميع العينات (تشالنجر 2) التي تم تسليمها من قبل بريطانيا في وقت قصير جدًا

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