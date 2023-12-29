كنا تحت ضغط.. متحدث جيش الاحتلال يبرر قـ.تل أسراهم لدى حماس

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إن التحقيقات أثبتت أن الجنود الثلاثة الذين قـتلــوا كانوا داخل نفق ولم تكن قواتنا تعرف أنهم في مبنى قريب منه.

وعن قتل جيش الاحتلال 3 من الأسري الاسرائليين واعتراف اسرائيل بذلك، قال :"المــقاتلون الذين تورطوا في حادث مقـتل الجنود الأسرى الثلاثة كانوا تحت ضغط كبير".

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية وصلت إلى مشارف مخيم النصيرات من الجهة الشرقية بعد اقتحام مخيم البريج منذ عدة أيام.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن الدبابات الإسرائيلية تمركزت خلف محطة وقود أبو عاصي التي تقع مقابل مدخل مخيم النصيرات، مؤكدين أن المنطقة هناك خالية من أي تواجد للمدنيين.

وحذروا خلال حديثهم المواطنين من ضرورة الانتباه، بسبب تواجد للقناصة على البنايات العالية في المنطقة حيث يقومون بإطلاق النار تجاه منازل المواطنين المقابلة للأبنية.

