عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد الفلسطينية تحذر من انخفاض درجات الحرارة الأيام القادمة

صدى البلد

أفادت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف، ويبقى الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج ، وسيكون الطقس هذا المساء غائما جزئيا الى صاف وباردا في معظم المناطق باردا نسبيا في اريحا والأغوار، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت الأرصاد الفلسطينية، إن طقس يوم السبت، يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويبقى الطقس بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما أن طقس يوم الأحد غائما جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة  والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت الأرصاد الفلسطينية الاثنين، إن الطقس غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة، ويبقى الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة  والبحر خفيف  ارتفاع الموج.

الأرصاد الجوية الفلسطينية الأرصاد الفلسطينية الأرصاد الجوي ارتفاع الموج أرصاد الجوية الأرصاد الجوية الطقس بارد جات الحرارة انخفاض طفيف درجات الحرارة المناطق الجبلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه.. تراجع أسعار الذهب بعد الارتفاعات المتتالية.. اعرف وصل كام

2000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قفزة غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

2000 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

خطوبة ابنة مدرب الأهلي إليسيا يانكون إلى رائد أعمال مصري.. من هو؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 29-12-2023

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق

خالد الغندور ينتقد لاعبي الأهلي: سبحان الله نفس اللعبة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة العنود بنت سعود آل سعود

موضوعات متعلقة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة العنود بنت سعود آل سعود

استشهاد 20 فلسطينيا والعشرات في عداد المفقودين جراء قصف الاحتلال غزة

أمطار رعدية غزيرة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم في هذه المناطق

قوات الاحتلال تطلق نيران رشاشاتها الثقيلة على أطراف بلدة البستان

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته العسكرية في خان يونس

دعاء يجمع خير الدنيا والآخرة كلها مكون من 7 كلمات .. احرص عليه

التموين تتحدى جشع التجار: كيلو البصل أقل من 20 جنيها في المجمعات الاستهلاكية

الأهلي يكشف تطورات ملف الصفقات وموقف ديانج ووسام أبوعلي

السعودية تتخذ تدابير احترازية استعداداً للأمطار والسيول المتوقعة

الأرصاد الفلسطينية تحذر من انخفاض درجات الحرارة الأيام القادمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان فيفي عبده في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة| سعره خرافي

طريقة عمل الشكشوكة.. بمذاق لا يقاوم

غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالتها في أحدث ظهور| شاهد

نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يحذر من برودة الشتاء على القلب..من هم الأكثر عرضة لمتحور كورونا الجديد

فيديو

مش هشتغل معاه| رباب ممتاز تعلق على أزمتها مع محمد السبكي .. خاص

عمرو دياب يشعل حفله الغنائي بأغنية قمرين فى السعودية |فيديو

الجمهور بيحب المشاهد الساخنة|تصريح مثير لـ إيناس الدغيدي حول شهرة الفنانين..فيديو

بعد ظهوره لأول مرة..أحمد رزق: ابني ليس لديه ميول فنية حتى الآن|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ