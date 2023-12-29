الأرصاد الفلسطينية تحذر من انخفاض درجات الحرارة الأيام القادمة

أفادت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف، ويبقى الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج ، وسيكون الطقس هذا المساء غائما جزئيا الى صاف وباردا في معظم المناطق باردا نسبيا في اريحا والأغوار، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت الأرصاد الفلسطينية، إن طقس يوم السبت، يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويبقى الطقس بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما أن طقس يوم الأحد غائما جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت الأرصاد الفلسطينية الاثنين، إن الطقس غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة، ويبقى الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.