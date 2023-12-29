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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تتخذ تدابير احترازية استعداداً للأمطار والسيول المتوقعة

صدى البلد

اتخذت أمانة الطائف بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تدابير احترازية، وذلك استعداداً للأمطار والسيول المتوقعة، وذلك بتدعيم فرق العمل الميدانية بالآليات والتجهيزات اللازمة، ومتابعة مستوى أداء منهولات شبكة تصريف مياه الأمطار في أنحاء المحافظة وضواحيها.


بالإضافة الي رفع معوقات التصريف مع تنظيف المصائد بشكل دوري في جميع الأحياء والشوارع، وتنفيذ العديد من الإجراءات المعززة لكفاءة أداء شبكة التصريف، إلى جانب تفعيل خطط للتعامل الفوري مع التجمعات المائية بالمواقع الحرجة وغير المخدومة بشبكة لتصريف السيول، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.


وهيأت الأمانة غرفة الطوارئ لمتابعة عمل الفرق في الميدان، وتلقي البلاغات على مدار الساعة، من خلال رقم البلاغات الموحد 940 لاستقبال أي شكاوى متعلقة بالأمطار والسيول، وتوجيه الفرق الميدانية لمباشرتها في الحال.


ووجّه أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي جميع الوكالات والبلديات المرتبطة، لاتخاذ التدابير الاحترازية استعدادا لأي طارئ واحتواء آثار الأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
 

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