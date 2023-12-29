كتائب شهداء الأقصى تتصدى للاحتلال الإسرائيلي بمخيم بلاطة في نابلس

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية كتائب "شهداء الأقصى" بنابلس، اليوم الجمعة، أن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم بلاطة بالرصاص الكثيف والعبوات الناسفة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، توسيع عملياته في خان يونس وقتل عشرات الفلسطينيين خلال أمس.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينين، صباح اليوم، جراء تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي، لعدة مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن 20 مواطنا استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته عدة منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضافت المصادر، أن هناك عشرات المفقودين ما زالوا تحت انقاض المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال.