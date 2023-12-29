الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة في معارك غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة خلال المعارك في شمال قطاع غزة"عقب مقتل ضابط برتبة نقيب من لواء نحال خلال المعارك في غزة ليرتفع العدد المعلن لقتلي الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى شخصا502.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إن التحقيقات أثبتت أن الجنود الثلاثة الذين قـتلــوا كانوا داخل نفق ولم تكن القوات تعرف أنهم في مبنى قريب منه.

وعن قتل جيش الاحتلال 3 من الأسري الاسرائليين واعتراف اسرائيل بذلك، قال :"المــقاتلون الذين تورطوا في حادث مقـتل الجنود الأسرى الثلاثة كانوا تحت ضغط كبير".