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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا.. القبض على 32 شخصا خططوا لمهاجمة سفارة العراق ومعابد وكنائس

صدى البلد

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، أن أجهزتها الأمنية ألقت القبض على 32 مشتبهًا بهم، جاء بينهم 3 قياديين من داعش الإرهابية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية على أراضيها.

ووفقا للتحقيقات كان المشتبه بهم يستعدون لمهاجمة معابد وكنائس وسفارة العراق في العاصمة أنقرة، حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية.

كانت قد أفادت وسائل إعلام تركية، أمس الخميس، بوقوع حادث سير في محافظة صقاريا بشمال غرب تركيا أدي إلى وفاة 11 شخصا.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء، إن الحادث وقع بين 7 سيارات، منها 3 حافلات وشاحنة، على طريق شمال مرمرة السريع بالقرب من حي داجديبي بمحافظة صقاريا.

ووفقا لوكالة الأناضول الرسمية التركية، فإن سبب الحادث لم يتحدد بعد.
 

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