إصابة 15 عسكريا إسرائيليا في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة ١٥عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية.

وأكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل ضابط برتبة نقيب من لواء نحال خلال المعارك في غزة ليرتفع العدد المعلن لقتلي الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 502.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن التحقيقات أثبتت أن الجنود الثلاثة الذين قـتلــوا كانوا داخل نفق ولم تكن قواتنا تعرف أنهم في مبنى قريب منه.



وعن قتل جيش الاحتلال 3 من الأسري الاسرائليين واعتراف اسرائيل بذلك، قال :"المــقاتلون الذين تورطوا في حادث مقـتل الجنود الأسرى الثلاثة كانوا تحت ضغط كبير".

