كتائب القسام: أسقطنا طائرة استطلاع إسرائيلية واستهدفنا عددا من الجنود

قالت كتائب القسام، اليوم الجمعة، :"أسقطنا طائرة استطلاع من طراز Skylark-2 كانت بمهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمالي قطاع غزة".



واضافت كتائب القسام :"استهدفنا قوة صهيونية في مبنى بمخيم البريج بالقذائف واشتبكنا معها وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح".

واعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل ضابط برتبة نقيب من لواء النحال خلال المعارك في غزة.



وبذلك يرتفع العدد المعلن لقتلي الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 502.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن التحقيقات أثبتت أن الجنود الثلاثة الذين قـتلــوا كانوا داخل نفق ولم تكن قواتنا تعرف أنهم في مبنى قريب منه.



وعن قتل جيش الاحتلال 3 من الأسري الاسرائليين و اعتراف اسرائيل بذلك، قال :"المــقاتلون الذين تورطوا في حادث مقـتل الجنود الأسرى الثلاثة كانوا تحت ضغط كبير".

