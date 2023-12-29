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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 26 مركبة توكتوك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها في الغربية

حملات مرورية بشوارع
حملات مرورية بشوارع الغربية

نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوكتوك والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا،وإحكام السيطرة لتحقيق الانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى المركبات.

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تلقي اللواء خالد عبدالسلام ، مدير أمن الغربية، اليوم  الجمعة، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوكتوك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وتم ضبط 26 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها.

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وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

إدارة مرور الغربية الشوارع الرئيسية الدراجات النارية الإنضباط المرورى الإجراءات القانونية والدراجات النارية والدراجات

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