عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الروسية تسقط 10 مقاتلات ومروحيتين أوكرانيتين خلال أسبوع

صدى البلد

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بقيام الطيران والدفاع الجوي الروسي بإسقاط 10 طائرات أوكرانية وطائرتي هليكوبتر في أسبوع واحد.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها: "في الفترة من 23 ديسمبر  إلى 29 ديسمبر، أسقط الطيران والدفاع الجوي 10 طائرات معادية وطائرتي هليكوبتر في أسبوع".


وأضافت الدفاع الروسية: "بما في ذلك واحدة ميغ-29، وثلاثة سو-27، وثلاثة سو-24، وثلاثة سو-25، فضلا عن اثنين من طائرات الهليكوبتر مي-8 من سلاح الجو الأوكراني".


وأشارت الدفاع إلى أنه تم اعتراض 33 صاروخًا من أنظمة هيمارس وأوراغان المتعددة، وأربعة صواريخ مضادة للرادار، وقنبلة جوية موجهة من جدام، و251 طائرة من دون طيار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه.. تراجع أسعار الذهب بعد الارتفاعات المتتالية.. اعرف وصل كام

2000 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

2000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قفزة غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 29-12-2023

خالد الغندور ينتقد لاعبي الأهلي: سبحان الله نفس اللعبة

200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

ترشيحاتنا

يوم الصباحية.. مصرع عروسين داخل منزلهما بنجع حمادي

بقذائف الياسين.. كتائب القسام تدمر دبابات إسرائيلية في غزة

التعليم تنفي تأجيل امتحانات نصف العام 2024 بعد ظهور متحور كورونا الجديد

أسرار جديدة عن البشر الأوائل.. كيف عاش أصحاب الكهف في العراق؟

شروط الحصول على رخصة مكتب تحفيظ قرآن في الأزهر الشريف.. اعرفها

ابن النادي.. كهربا يفجر مفاجأة عن إمام عاشور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عمرو دياب تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور.. شاهد

مرتبطة بنهاية العالم.. 10 مخلوقات غريبة تظهر للعالم لأول مرة في 2023

بنطلون ملفت.. شمس الكويتية تثير الجدل بهذه الإطلالة

أكلة الجمعة.. طريقة عمل صفيحة الدجاج والجبنة

فيديو

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

مبقاش قادر يتحرك.. زوجة الموسيقار حلمي بكر تكشف تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ