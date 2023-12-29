القوات الروسية تسقط 10 مقاتلات ومروحيتين أوكرانيتين خلال أسبوع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بقيام الطيران والدفاع الجوي الروسي بإسقاط 10 طائرات أوكرانية وطائرتي هليكوبتر في أسبوع واحد.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها: "في الفترة من 23 ديسمبر إلى 29 ديسمبر، أسقط الطيران والدفاع الجوي 10 طائرات معادية وطائرتي هليكوبتر في أسبوع".



وأضافت الدفاع الروسية: "بما في ذلك واحدة ميغ-29، وثلاثة سو-27، وثلاثة سو-24، وثلاثة سو-25، فضلا عن اثنين من طائرات الهليكوبتر مي-8 من سلاح الجو الأوكراني".



وأشارت الدفاع إلى أنه تم اعتراض 33 صاروخًا من أنظمة هيمارس وأوراغان المتعددة، وأربعة صواريخ مضادة للرادار، وقنبلة جوية موجهة من جدام، و251 طائرة من دون طيار.