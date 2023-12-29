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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقذائف الياسين.. كتائب القسام تدمر دبابات إسرائيلية في غزة

صدى البلد

قالت كتائب القسام:" دمرنا دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" بمدينة خان يونس جنوبي غزة".

كان قد أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال اعتقلت شاب من داخل مركبة إسعاف في مخيم الفارعة بعد إصابته برصاصة في اليد.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية وصلت إلى مشارف مخيم النصيرات من الجهة الشرقية بعد اقتحام مخيم البريج منذ عدة أيام.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن الدبابات الإسرائيلية تمركزت خلف محطة وقود أبو عاصي التي تقع مقابل مدخل مخيم النصيرات، مؤكدين أن المنطقة هناك خالية من أي تواجد للمدنيين.

وحذروا خلال حديثهم المواطنين من ضرورة الانتباه، بسبب تواجد للقناصة على البنايات العالية في المنطقة حيث يقومون بإطلاق النار تجاه منازل المواطنين المقابلة للأبنية.
 

كتائب القسام ميركافا مخيم النصيرات القناصة قوات الاحتلال

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