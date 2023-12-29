أخبار التعليم.. الوزارة تنفي تأجيل امتحانات نصف العام والبحوث الفلكية تكشف موعد أول أيام رجب 1445

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام 2024 في المدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر .

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ٢٣ ديسمبر وحتى ٢٩ ديسمبر وكان على النحو الآتي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد أول ايام شهر رجب وفقا للحسابات الفلكية التي يتم إعدادها داخل المعهد.

أعلنت جامعة القاهرة ، عددا من التنبيهات قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حظى باهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية خلال السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى زيادة عدد الجامعات خلال فترة وجيزة، ليصبح عددها 94 جامعة بدلًا من 48 جامعة عام 2014 كما شهدت المنظومة التعليمية استحداث مسارات جديدة لأول مرة، تمثلت في الجامعات التكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى التوسع في الجامعات الأهلية، وإنشاء العديد من البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية.

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، عن استلام المديرية لـ 15652 جهاز حاسب لوحى"تابلت" من مخازن الوزارة و بدء إجراءات تسليمها إلى الإدارات التعليمية ومن ثم المدارس ليتم توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي العام الحكومى و الرسمي لغات بعد اتخاذ الاجراءات وسداد الرسوم المقررة قانوناً.