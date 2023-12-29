والدي .. كهربا يوجه رسالة قوية لـ كولر

نشر الإعلامي محمد فاروق تصريحات نجم الأهلي محمود كهربا عن مارسيل كولر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب محمد فاروق :"كهربا قال عن مارسيل كولر..

هو شخص غالي على قلبي، علاقتي كبيرة به وأفضل ما فيه أنه يجيد التعامل نفسيًا معي في كل المباريات والتدريبات وهو من أعادني لمستواي، هو بمثابة والدي".



وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعبمحمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .



وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري،التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.