إصابة 21 عسكريا من قوات الاحتلال في معارك بقطاع غزة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر عبرية أن الساعات الـ24 الماضية شهدت إصابة 21 عسكريًا في معارك قطاع غزة خلال.

وقالت المصادر العبرية أن عدد مصابي جيش الاحتلال منذ بداية العملية البرية في القطاع ارتفع الي 936 عسكريا.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد قال في وقت سابق ان جنود الاحـتلال يسرقون أموال الفلسطينيين في قطاع غزة ومتعلقاتهم على نطاق واسع.

وأشار المرصد الأورومتوسطي في بيان، إلى أن الجنود يتعمدون حرق المنازل بعد سرقتها وينشرون مقاطع المسروقات الثمينة عبر شبكات التواصل.

ولفت أيضا الي ان الجنود سرقوا نقودًا وذهبًا وتحفًا ومعادن ومشغولات يدوية نُقدّر أنها بعشرات ملايين الدولارات.