مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يعاني الصدمة بسبب روسيا

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الجمعة، "صدمته" من الموجة الجديدة من الضربات الروسية في أوكرانيا.

ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان موسكو إلى وضع حد "فوري" لهذه الهجمات، بحسب ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية.

وقال فولكر تورك في بيان: "لقد صدمت من السلسلة الجديدة من الهجمات المنسقة والواسعة النطاق بالصواريخ والطائرات بدون طيار" - والتي خلفت ما لا يقل عن 16 قتيلاً وفقاً لكييف.

ودعا فيه روسيا إلى "إنهاء هذه الهجمات على الفور" الهجمات في أوكرانيا واحترام القوانين الدولية التي تحكم الصراعات.