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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل الأردني: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة

ملك الأردن
ملك الأردن

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ضرورة حماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وضمان إيصالها بشكل مستدام.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة.

وعبر العاهل الأردني عن رفض المملكة التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وللتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، داعيا إلى التصدي لأعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وجدد تأكيده على أن الحلول الأمنية والعسكرية لا يمكنها أن تحقق السلام، بل السبيل الوحيد لذلك هو العمل نحو أفق سياسي يفضي إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

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