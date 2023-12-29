حماس: المقاومة تقود الحرب.. وتبادل الأسرى سيحدث بعد وقف العدوان

أكد القيادي في حركة حماس، حسام بدران، انفتاح الحركة على كل مبادرات وقف العدوان على أهلنا في غزة، ونناقش كل المقترحات مع مختلف الفصائل.

وقال في تصريحات إعلامية: لدينا ثوابت تحكمنا في التعامل مع المبادرات، وأول ما نريده هو وقف العدوان الهمجي ضد شعبنا.

وأضاف بدران: تبادل الأسرى يأتي بعد وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأردف: ما يدخل القطاع من مساعدات لا يلبي الحد الأدنى ونتابع مسألة فتح المعابر وبينها معبر رفح

وواصل: حريصون على مناقشة جميع الأفكار مع مكونات الشعب الفلسطيني ونسعى لموقف موحد.

وزاد القيادي في حماس: الاحتلال لا يعترف بحجم الخسائر الحقيقية التي يتكبدها من المقاومة.

وأكمل: المقاومة يدها ثابتة وقوية في الميدان والاحتلال لا يعترف بالحجم الحقيقي لخسائره ونحن مستمرون في الدفاع عن أرضنا وشعبنا طالما استمر الاحتلال في عدوانه.

وأضاف: الحرب في غزة وما يحدث فيها من جرائم كشف جرائم العالم وتماهيه مع الاحتلال، ومستمرون في الصمود والتحدي رغم صمت المجتمع الدولي ورغم تخاذل المتخاذلين.

ونوه القيادي في حماس، حسام بدران، خلال تصريحاته بأ، المقاومة هي من تقود الحرب، ونرحب بأي شكل من أشكال الدعم.