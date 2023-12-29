أربيل العراقية.. انفجارات قوية تهز قاعدة الحرير الأمريكية

سمع انفجارات قوية في قاعدة الحرير للاحتلال الأمريكي في محافظة أربيل العراقية، بحسب ماذكرت وسائل إعلام عراقية.

ذكرت وسائل إعلام سورية أنه تم استهداف قاعدة الإحتلال الأمريكي في مساكن الجبسة العمالية بمدينة الشدادي جنوب الحسكة منذ قليل .

أفادت وسائل إعلام سورية في وقت سابق من اليوم، نقلا عن مصادرها قولها بأنه مستودع أسلحة وذخائر تابع للقوات الامريكية قرب مدينة الشدادي جنوب الحسكة انفجرت.

وتبنت المقاومة الإسلامية العراقية الاستهداف الذي طال قاعدة خراب الجير الأمريكية في سوريا برشقة صاروخية اليوم.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق"، امس الخميس، اعلنت أنها قصفت مركزا وهدفا إسرائيليا داخل الأراضي العراقية والفلسطينية في عمليتين منفصلتين.

وذلك في إطار الرد على الهجوم الإسرائيلي على غزة المتواصل للشهر الثالث على التوالي.

وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في العراق: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر أمس الاربعاء مركزا للتجسس الفني تابعا للكيان الصهيوني شمال شرقي محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق بالأسلحة المناسبة".

وقالت إنها استهدفت "هدفا حيويا في أراضينا المحتلة جنوبي مستوطنة إلياد بالأسلحة المناسبة"، مجددة موقفها في الاستمرار بـ"دكّ معاقل العدو".