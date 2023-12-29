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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شوقي علام: منهجية دار الإفتاء تراعي السياق المجتمعي والقوانين وأحكام الشرع

شوقى علام
شوقى علام

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن هناك ارتباط وثيق بين زيادة الوعي لدى الشعب المصري، وظهر ذلك بوضوح في الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية، وبين عودة الثقة بمؤسسات الدولة، ومنها المؤسسات الدينية. 

وأضاف مفتى الجمهورية خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن من دلائل زيادة الوعي والثقة بمؤسسات الدولة زيادة إقبال أفراد المجتمع على خدمات الدار، وزيادة عدد الفتاوى الصادرة.

منهجية متكاملة

وأكد مفتى الجمهورية، أن دار الإفتاء لديها منهجية متكاملة نابعة من فهم العلماء الأوائل على مدى التاريخ، ومن حضارة فقهية ومنهجية لم يشهد التاريخ مثلها.

ولفت المفتي إلى أن منهجية دار الإفتاء تراعي السياق المجتمعي والواقع المعيش فيه والقوانين مع مراعاة ضوابط وأحكام الشرع وقت إصدار الفتاوى.

 

الإعلامي حمدي رزق الانتخابات الرئاسية الدكتور شوقي علام الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية الشعب المصري

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