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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. انطلاق امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية الأزهرية

امتحانات المعاهد
امتحانات المعاهد الأزهرية

تنطلق صباح اليوم السبت أعمال امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي ‏للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1445هـ/ 2023-2024م، حيث تبدأ الامتحانات في ‏اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا مع استعداد كامل داخل اللجان، ومن المقرر أن تعقد ‏الامتحانات من السبت 30 ديسمبر 2023م إلى الثلاثاء 9 يناير 2024م.‏

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم الأدبي اليوم الامتحان في مادتي الفقه وعلم النفس، ‏بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر وحساب ‏المثلثات، أما طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم الأدبي فيؤدون الامتحان في مادتي الفقه ‏والعروض والقافية، بينما ‏يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي ‏الفقه والجبر.‏

وأنهت جميع المناطق الأزهرية، استعداداتها ‏لامتحانات النقل الثانوي، حيث تم تجهيز اللجان وتأمين مراكز الأسئلة والمنشآت التابعة لها ‏بالتعاون مع مديريات الأمن، وتم تشكيل لجان أمن بالمعاهد لتنظيم دخول الطلاب للجان، ‏والكشف عن وسائل الغش، واتخاذ التدابير الصحية اللازمة؛ بالتعاون مع مديرية الصحة ‏بالمنوفبة، للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.‏

كما تم التنبيه على رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، ‏والتأكد من انضباط سير الحضور والانصراف لجميع المشاركين في العملية الامتحانية، والعمل ‏على توفير كل الاحتياجات اللازمة وسبل الراحة للطلاب والمراقبين، وتذليل العقبات وتوفير ‏المناخ المناسب والهدوء لأبنائنا الطلاب والطالبات، لخروج الامتحانات بالصورة اللائقة.‏

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الثانوية الازهرية صفوف النقل امتحانات العلمي الأدبي

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اليوم.. انطلاق امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية الأزهرية

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