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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول 200 فلسطينيًا من مزدوجي الجنسية إلى الأراضي المصرية عبر رفح

الكشف الطبي على مزدوجي
الكشف الطبي على مزدوجي الجنسية برفح

وصل إلى معبر معبر رفح البري محافظة شمال سيناء، 200  فلسطينيًا  قادمين من قطاع غزة  وهم من حاملي الجنسيات المختلفة  للسفر إلى بلادهم من خلال الأراضي المصرية  وكذلك  حاملي الإقامة المصرية داخل الأراضي المصرية، للعودة إلى محافظاتهم هربا من ويلات الحرب  على غزة .

 

200 فلسطينيا:

وأكدت  المصادر في معبر رفح البري ، أنه تم  انهاء إجراءات  عبور 200  فلسطينيًا من حاملي الجنسيات وحاملي الإقامة المصرية بعد إنهاء الإجراءات اللازمة،.

 كما تم ادخال  110 شاحنات مساعدات إغاثية عاجلة  لنقلها إلى قطاع غزة وتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

 

أضاف المصدر، أن سيارات إسعاف مصرية مجهزة نقلت 30  من الجرحى الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، وذلك عن طريق  معبر رفح البري للعلاج في مختلف المستشفيات بشمال سيناء والمستشفى الفرنسي العائم بالعريش ومستشفيات أخرى خارج المحافظة.

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