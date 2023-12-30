وصول 200 فلسطينيًا من مزدوجي الجنسية إلى الأراضي المصرية عبر رفح

وصل إلى معبر معبر رفح البري محافظة شمال سيناء، 200 فلسطينيًا قادمين من قطاع غزة وهم من حاملي الجنسيات المختلفة للسفر إلى بلادهم من خلال الأراضي المصرية وكذلك حاملي الإقامة المصرية داخل الأراضي المصرية، للعودة إلى محافظاتهم هربا من ويلات الحرب على غزة .

200 فلسطينيا:

وأكدت المصادر في معبر رفح البري ، أنه تم انهاء إجراءات عبور 200 فلسطينيًا من حاملي الجنسيات وحاملي الإقامة المصرية بعد إنهاء الإجراءات اللازمة،.

كما تم ادخال 110 شاحنات مساعدات إغاثية عاجلة لنقلها إلى قطاع غزة وتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

أضاف المصدر، أن سيارات إسعاف مصرية مجهزة نقلت 30 من الجرحى الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، وذلك عن طريق معبر رفح البري للعلاج في مختلف المستشفيات بشمال سيناء والمستشفى الفرنسي العائم بالعريش ومستشفيات أخرى خارج المحافظة.