تفاصيل مثيرة عن أول امرأة تجمع ثروة قدرها 100 مليار دولار

تمكنت فرانسواز بيتانكورت ماير، وريثة شركة لوريال، من أن تصبح أول امرأة تجمع ثروة قدرها 100 مليار دولار، وذلك وفقًا لتصنيف أثرى الأشخاص في العالم.

تشهد إمبراطورية التجميل الفرنسية التي أسسها جدها أداءًا قويًا في سوق الأوراق المالية، حيث ارتفعت أسهم لوريال إلى مستوى قياسي في باريس يوم الخميس.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، شهدت الشركة ارتفاعًا في مبيعاتها بعد الجائحة، حيث استخدم الناس أقل مكياجًا أثناء فترات الإغلاق. وقد تجاوزت صافي ثروة السيدة بيتانكورت ماير، البالغة من العمر 70 عامًا، 100 مليار دولار على مؤشر مليارديرات بلومبرج، مما يجعلها الشخص الثاني عشر الأغنى في العالم.

تعتبر السيدة بيتانكورت ماير نائبة رئيس مجلس إدارة الشركة، وهي وعائلتها أكبر المساهمين الفرديين في لوريال بحصة تقدر بنحو 35%.

وقد تولت الحكم على إمبراطورية لوريال بعد وفاة والدتها ليليان بيتانكورت في عام 2017. وكانت ليليان، التي كانت تعتبر بانتظام أغنى امرأة في فرنسا، تحافظ على علاقات وثيقة مع القادة الفرنسيين وتعتنق الضوء الإعلامي.

وفي السنوات الأخيرة من حياتها، تورطت في صراع عام مع ابنتها الوحيدة فرانسواز، التي اتهمت مصورة ونبيلة اجتماعية بالاستفادة من ضعف عقليتها.

وقالت في مقابلة تلفزيونية: "كان بإمكان ابنتي أن تنتظر بصبر وفاتي بدلاً من أن تبذل كل ما في وسعها لتسريعها".

وفي عام 2011، أصدرت محكمة فرنسية حكمًا يقضي بأن ليليان تعاني من شكل من أشكال الخرف، ومنحت فرانسواز السيطرة على ثروتها ودخلها، تعرف السيدة بيتانكورت ماير بأنها تفضل الخصوصية على حضور الأحداث الاجتماعية.