التضامن بالأقصر ينظم دورة للرائدات الاجتماعيات على مشروع 2 كفاية

أعلن محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر عن تنظيم المديرية دورة تدريبية للرائدات الاجتماعيات على رسائل مشروع 2 كفاية فى مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية حيث أقيمت الدورة بمكتبة مصر العامة بالأقصر وبحضور قيادات المديرية وفريق التدريب بمديرية التضامن الاجتماعي وذلك تحت إشراف محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر .

وأوضح بغدادي أن التدريب يأتي في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعى لتدريب الرائدات الاجتماعيات وإكسابهم المهارات التى تمكن من أداء دورهم فى رفع وعى السيدات فى الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة واستخدام الوسائل المناسبة من خلال عيادات 2كفايه والتى تعمل على الوسائل بالمجان وذلك تحقيقا لرؤيه مصر 2030 وتحقيقا لأهداف التنميه المستدامة بالإضافة إلي الارتقاء بمستوى الأداء الفنى والإدارى وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة حول القضايا الاجتماعية والصحية حتى يتمكن من القيام بدورهن وواجباتهن بكفاءة .

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